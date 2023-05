ufficiale Juventus Women, Caruso rinnova. Nuova scadenza fissata al 2025

È con una nota ufficiale che la Juventus Women comunica il rinnovo del contratto di Arianna Caruso. Il duttile terminale offensivo prolunga fino al 2025.

Di seguito il comunicato:

"Il futuro di Arianna Caruso sarà ancora bianconero.

Al tramonto della sua sesta stagione con la Juventus, è ufficiale il rinnovo fino al 2025.

Estate 2017. Le Juventus Women prendevano forma e, tra le giocatrici che avrebbero formato la prima rosa della storia, c'era una ragazza giovanissima, non ancora diciottenne. Arrivava da Roma e si preparava alla prima esperienza così lontana da casa. Negli occhi aveva la luce di chi sa sognare in grande e, diventando donna in bianconero, quella luce non l'ha mai persa. Quello sguardo è diventato certezza, energia contagiosa, quello che, anche nei momenti difficili, ti fa credere che tutto sia possibile.

Numero 21, Caruso. Quella maglia non è mai cambiata. Nessuna ha più presenze di lei con la Juve, solo Girelli e Bonansea hanno segnato di più nella storia del club e in Serie A è la centrocampista ad aver fornito più assist in questa stagione.

Quando la squadra ha avuto bisogno di gol, lei ha risposto presente letteralmente dalla prima gara, quando è servita la grinta, non si è tirata indietro, quando sono stati necessari i sacrifici, è stata in prima linea. I numeri forniscono un'idea della sua crescita, di come quella ragazza con tanti sogni sia diventata un pilastro. Quello sguardo, maturato con lei, è diventato porto sicuro per compagne e tifosi. E continuerà a esserlo.

Avere in squadra una giocatrice così è stato e sarà ancora un valore aggiunto.

Congratulazioni, Caru!".