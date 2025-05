Napoli campione senza vincere a febbraio: Inter, scudetto perso tra gol subiti e Champions

Il Napoli festeggia, l’Inter spiega e si interroga. Il sorpasso all’ultima curva non è arrivato, e del resto sarebbe stato solo il terzo nella storia della Serie A da quando la vittoria vale tre punti. Ma le speranze che arrivasse affondavano le sue radici in una corsa al ciapanò, tra chi - non è così, ovviamente - sembra aver provato a fare di tutto per non vincere.

L’ha vinto il Napoli o l’ha perso l’Inter? È una domanda che, ciascuno per la sua parte, riuscirebbe a mettere d’accordo Antonio Conte e Simone Inzaghi: chi vince ha meritato, chi perde ha comunque dato il massimo. È la grammatica degli allenatori. Poi, però, c’è la verità di un campionato in cui gli inciampi, da una parte all’altra, sono stati innumerevoli. E alla fine hanno penalizzato i nerazzurri: per la prima volta nella storia del calcio italiano, trionfa chi ha febbraio - il mese di solito decisivo per scattare - non ha vinto nemmeno una partita.

Troppi gol subiti. E la Champions ha tolto energie. Il campionato italiano, dice la saggezza popolare confermata anche in questa occasione, lo vince chi ha la miglior difesa. Alla fine del girone di andata, l’Inter aveva già subito più gol rispetto a tutta la scorsa edizione della Serie A: un dato che racconta tanto. Il rendimento in trasferta è stato deludente, soprattutto nella prima parte di campionato: il 2-2 a Genova alla prima giornata, poi l’1-1 sul campo di un Monza destinato alla retrocessione, il clamoroso 3-0 incassato al Franchi. Tutti punti persi lungo la strada. E poi c’è stata la Champions, che ha tolto energie. Lo dicono i fatti: i pari col Parma prima dell’andata col Bayern, i due ko con Bologna e Roma tra il ritorno con i tedeschi e l’andata con il Barcellona. Nella fase cruciale della stagione l’Inter - 18 partite in più del Napoli - non ha retto il colpo. Poi c’è anche altro, ma si entra nel campo dei giudizi soggettivi: chi critica Inzaghi gli rimprovera le altre energie, quelle spese in Coppa Italia. L’allenatore lamenta episodi arbitrali contrari. A ciascuno il suo.