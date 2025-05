Ufficiale Palermo, Simon Graves riscattato dal PEC Zwolle: il comunicato del club rosanero

vedi letture

La scorsa estate il Palermo aveva ceduto Simon Graves, difensore danese classe '99 al PEC Zwolle, squadra olandese che milita in Eredivisie, in prestito con diritto di riscatto. Oggi è arrivata la nota del club rosanero, che ha comunicato che il club olandese ha esercitato l'opzione per riscattare il giocatore, che da oggi è di proprietà del PEC Zwolle. Di seguito la nota del club rosanero:

Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Simon Graves al PEC Zwolle, che ha esercitato il diritto di opzione.

A Simon i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.