ufficiale Juventus Women, Jenny Requirez in prestito all'Hellas Verona

Jenny Requirez si trasferisce in prestito per una stagione all'Hellas Verona. Classe 2004, difensore, con le Juventus Women ha brillato in tutto il percorso del Settore Giovanile, vincendo uno scudetto Under 15 e diventando poi pilastro della formazione Primavera.