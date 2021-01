ufficiale Juventus Women, Martina Rosucci prolunga fino al 2022

Il futuro di Martina Rosucci sarà ancora bianconero. La numero 8 delle Juventus Women ha rinnovato il suo contratto fino al 2022, rinsaldando ulteriormente il suo legame con la società e preparandosi a scrivere altre pagine di storia insieme.

Cresciuta con la Juve nel cuore, Martina ha coronato il suo sogno di indossare la maglia bianconera nel 2017, anno di fondazione delle Juventus Women. Da quell'estate, è cominciata un'avventura meravigliosa, in cui lei ha lasciato più volte il segno. Fin da subito. È stato suo, infatti, il primo gol delle bianconere, in un derby di Coppa Italia. Le bastarono tre minuti di gioco per esultare per la prima volta da giocatrice della Juventus.

Da quel gol, da quella partita, la squadra è cresciuta e Martina è cresciuta con lei. Segnando ancora, superando gli ostacoli, vincendo tanto: tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, vivendo momenti destinati a restare nella storia. Le sfide da fronteggiare insieme, però, non sono finite. Il 2021 comincia con la caccia alla Supercoppa. Per continuare a vincere insieme.