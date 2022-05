ufficiale Juventus Women, Matilde Lundorf Skovsen ha rinnovato fino al 30 giugno 2023

vedi letture

Nuovo rinnovo in casa Juventus, con Matilde Lundorf Skovsen che ha prolungato il suo contratto per un'altra stagione. Questo il comunicato del club bianconero: "Matilde Lundorf Skovsen rinnova fino al 2023 con le Juventus Women! La classe 1999 è pronta a vivere la sua terza stagione con la maglia bianconera, dopo aver conquistato, nelle prime due, quattro titoli: due scudetti e due Supercoppe Femminili.

Approdata in bianconero nell’estate 2020, Matilde è migliorata giorno dopo giorno, ricevendo sempre più fiducia da coach e società e ripagandola sempre al meglio, conquistandosi anche la convocazione in Nazionale Maggiore con la Danimarca. In questa stagione ha collezionato 32 presenze, di cui 10 in UWCL, protagonista del cammino straordinario delle Juventus Women nella competizione.

Ora è pronta a continuare a correre sulla fascia e a crescere, per esplorare ulteriormente i suoi enormi margini di miglioramento, parte integrante di un gruppo il cui spirito ha permesso di scrivere pagine di storia straordinarie.

Congratulazioni, Mati!".