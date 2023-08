ufficiale Como Women, doppio colpo straniero: ecco Lundorf e Vaitukaityte

Doppio colpo straniero del Como Women che ha comunicato gli arrivi della centrocampista lituana Vaitukaityte, lo scorso anno al Parma, e la difenditrice Lunforf, ex Juventus che lo scorso gennaio era tornata al Koge in Danimarca. Questi i due comunicati del club lariano:

"Liucija Vaitukaityte sarà una giocatrice del Como Women per la stagione 2023/24. Centrocampista lituana classe 2000, Liucija inizia a giocare a calcio nella squadra giovanile del suo paese di origine, il Dusetų SK Ainiai, per poi trasferirsi nelle giovanili del MFK Zalgiris. Nel 2014 esordisce in Moterų A lyga, la massima serie del campionato lituano, con il Futbolo Klubas Kauno Žalgiris, dove viene aggregata in prima squadra. Dopo due stagioni si trasferisce al Gintra Universitetas, vincendo il double Campionato-Coppa ed esordendo in UEFA Women’s Champions League, con 10 presenze e 4 reti. Fa il suo esordio con la nazionale lituana nel 2014, giocando con la squadra U17, per poi debuttare nel 2017 nell’U19. Dal 2017 fa parte della Prima Squadra della nazionale lituana.

Nel 2018 firma un contratto con il Saragozza, iniziando la sua carriera all’estero, ma il suo debutto estero lo fa al Granadilla Tenerife lo stesso anno. La stagione successiva firma prima con il Siviglia e poi con il Racing Santander. Nella sessione estiva di calciomercato del 2021 si trasferisce in Italia al Pomigliano, debuttando in Serie A con le neopromosse durante la prima giornata di campionato. Nel 2022 si trasferisce al Parma, con 531 minuti giocati e 7 reti. Per la prossima stagione calcistica Liucija sarà una centrocampista del Como Women e indosserà la maglia nr.20".

"La società F.C. Como Women ufficializza l’ingaggio di Matilde Lundorf dall’HB Koge. Difensore danese classe 1999, Matilde cresce nel settore giovanile del Skovbakken, squadra danese, per poi trasferirsi all’ Paris Saint German. Dopo un anno torna nel Skovbakken che, al seguito di una fusione, diventa VSK Aarhus. Nel 2015 viene convocata nella nazionale danese U17, diventando una giocatrice fondamentale per la squadra. Le ottime prestazioni vedono la sua convocazione anche in nazionale U19 e U23. Nel 2022 prende parte alla prima squadra della nazionale Danese.



Nel 2017 debutta in Elitedivisionen con l’Aarhus, prendendo parte a tutte le gare del campionato, segnando la sua prima rete in carriera. Firma il suo primo contratto professionistico nel 2019, quando si trasferisce al Brighton & Hove. Nel 2020 debutta nel campionato di Serie A con la Juventus F.C., vincendo due campionati, due Supercoppe e una Coppa Italia, debuttando anche in Women’s Champions League. Nel gennaio 2023 ritorna in Danimarca all’HB Koge".