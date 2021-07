ufficiale Juventus Women, Peyraud-Magnin è bianconera. Arriva dall'Atletico Madrid

Colpo in entrata per la Juventus Women che ha acquistato Pauline Peyraud-Magnin. Questo il comunicato del club bianconero: "Pauline Peyraud-Magnin è ufficialmente una nuova giocatrice delle Juventus Women. Il portiere, classe 1992, arriva dall'Atletico Madrid e indosserà la maglia numero 16. Nata a Lione il 17 marzo 1992, Peyraud-Magnin esordisce con la prima squadra della sua città nella stagione 2012/13 e lo stesso anno vince il campionato francese e la Coppa di Francia, bissando il double nel 2013/14. Dopo le parentesi con Issy, Saint-Etienne e Marsiglia, nel 2017/18 torna al Lione, con cui vince anche la UEFA Women's Champions League. Nel 2018 decide di lasciare per la prima volta la Division 1 Féminine e approda all'Arsenal, dove vince subito la FA Women's Super League sotto la guida di Mister Joe Montemurro, che ritrova in bianconero. Nell'ultima stagione ha difeso la porta dell'Atletico Madrid, conquistando la Supercopa Femenina de España".