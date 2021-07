ufficiale Juventus Women, sfuma l'obiettivo Asllani. La svedese rinnova col Real Madrid

Non sarà Kosovare Asllani il rinforzo offensivo della Juventus Women per la prossima stagione. La svedese classe'89 nei mesi scorsi era stata accostata al club bianconero che però ora dovrà guardare altrove. Il Real Madrid ha infatti annunciato il rinnovo di contratto della calciatrice per un altro anno.