ufficiale Juventus Women, Simon vola in Spagna: prestito annuale al Levante

Bénédicte Simon per l'intera durata della stagione 2023/2024 giocherà in Spagna al Levante Las Planas, squadra di Valencia militante nella massima serie spagnola. È ufficiale, dunque, la cessione temporanea annuale - con diritto di opzione per la cessione definitiva - della giocatrice francese.

Difensore, classe 1997, è arrivata alla Juventus nel gennaio del 2023 e nella seconda parte di stagione ha totalizzato tre presenze di cui due in campionato e una in Coppa Italia che è coincisa con il suo esordio in maglia bianconera. Era l'8 febbraio e Simon festeggiava la sua prima presenza con la Juventus Women con una netta vittoria per 3-0 sul Chievo Women che è valsa la qualificazione alle semifinali della coppa nazionale poi vinta contro la Roma nella finale di Salerno grazie al gol di Barbara Bonansea.

Ora una nuova avventura per lei, in terra iberica.