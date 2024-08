Ufficiale Juventus Women, risoluzione consensuale del contratto con Benedicte Simon

Bénédicte Simon non è più una calciatrice della Juventus Women, a seguito della risoluzione consensuale del suo contratto con il Club bianconero.

Classe 1997, di ruolo difensore, Simon è arrivata alla Juventus nel gennaio 2023 facendo il suo esordio in bianconero per poi passare in prestito nella scorsa stagione prima al Levante Las Planas, squadra di Valencia militante nella massima serie spagnola, e poi al Sassuolo dal febbraio 2024.