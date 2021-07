ufficiale Milan Femmnile, Giacinti rinnova il contratto fino al 2024

Rinnovo di contratto per Valentina Giacinti. L'attaccante ha firmato un prolungamento fino al 2024. Questo il comunicato ufficiale del Milan: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato l'accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Valentina Giacinti fino al 30 giugno 2024. L'attaccante del Milan e della Nazionale italiana, fa parte della rosa dalla prima stagione della squadra femminile 2018/2019. In rossonero ha totalizzato complessivamente 55 gol in 72 presenze ufficiali".