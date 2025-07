Ufficiale Milan Femminile, Marinelli vola in Svizzera: è una nuova giocatrice del Servette FCCF

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Milan Femminile "comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Gloria Marinelli al Servette FC Chênois Féminin.

Il Club ringrazia Gloria per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Attraverso il proprio profilo Instagram, poi, la giocatrice ha voluto salutare tutta la piazza rossonera:

"È arrivato il momento di salutarci.

Dopo due stagioni intense, ricche di emozioni, sfide e crescita, si chiude per me questo capitolo.

Il grazie più grande va alle mie compagne: siete state il cuore di questa avventura. Mi avete supportata, fatta sorridere, spronata ogni giorno.

Grazie anche a voi tifosi: mi avete sempre sostenuta, fatto sentire la vostra presenza e la vostra fiducia, anche se purtroppo non ho avuto modo di mostrare il meglio di me.

Si chiude una parentesi importante.

Riparto con più consapevolezza e tanta voglia di continuare a crescere !!

Spero di avervi lasciato qualcosa di bello.

Ciao Milan!".

Per cronaca, l'attaccante classe 1998 è stata annunciata anche della società svizzera attraverso un video diffuso tramite il profilo ufficiale Instagram della società, corredato dalla didascalia: "Nuova giocatrice per il Servette FCCF! Gloria Marinelli arriva al Grenat dal Milan".