Ufficiale Sampdoria Women, Fabiano saluta e va in prestito all'Orobica Calcio Bergamo

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Orobica Calcio Bergamo ha comunicato l'arrivo in prestito di Francesca Fabiano dalle Sampdoria Women. Ecco la nota diffusa dal club:

"WELCOME TO THE SHARKS

E siamo a cinque rinforzi Ufficiali per le Sharks che si fregiano della Prima Calciatrice di Serie A ad approdare tra le fila

Si tratta di Francesca Fabiano che difenderà la bergamasca dagli attacchi iperattrezzati della Serie 🅱️

Francesca, classe 2003, arriva in prestito dalla Sampdoria e ha scelto Bergamo e l'Orobica dopo le ultime 3️⃣ stagioni passate tra Sampdoria appunto, Empoli, Torres e Napoli.

Seppur giovane, Fabiano è molto determinata, come tutti i numeri 1️⃣ ed è decisa a farsi valere con l'intento di diventare in poco tempo una sicurezza difensiva sulla quale contare per rimanere in Serie 🅱️

Buona fortuna a Francesca che militerà nella Sharks Zone".