Nuovo acquisto per l'Inter Femminile: dall'Orlando Pride arriva Haley Bugeja

Rinforzo in attacco per l'Inter Femmminile. Tramite i propri canali ufficiali, l'Orlando Pride ha annunciato il trasferimento a Milano di Haley Bugeja per un "prezzo concordato", la cui entità non è specificata nella nota diramata dal club statunitense.

Acquistata dal Pride nel luglio del 2022, l'attaccante diciannovenne ha totalizzato sei presenze in questi ultimi dodici mesi.