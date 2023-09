ufficiale Pomigliano, Contreras è il nuovo allenatore. Ha allenato Putellas ed Hermoso

La società comunica il nuovo staff tecnico che è già al lavoro con la squadra per preparare al meglio i prossimi impegni ufficiali della nuova stagione.

La panchina è stata affidata ad Antonio Contreras Oliveira. Allenatore spagnolo dalla grande esperienza con un passato nel calcio iberico con Puebla Extremadura (2004 – 2008), Atlético de Madrid (2008 – 2011), Levante UD (2011 – 2015), Arsenal Ladies Football Club (2015 – 2017), Málaga CF (2017 – 2019), Real Betis Balompie (2019 – 2020), Español.

Nel suo personale palmares

Semifinale di Queen’s Cup con il Levante UD.

Promozione con il Málaga nella prima divisione spagnola.

Allenatore con più di 400 partite nella prima divisione spagnola.

Allenatore delle due migliori giocatrici del mondo Alexia Putellas e Jenni Hermoso.

Candidato alla guida di squadre nazionali come quella spagnola e quella messicana.

Primo allenatore Español nella prima divisione spagnola.

Nel 20/23 studi universitari laurea in scienze motorie e studi superiori in calcio.

Viaggio in Africa (Ruanda) per parlare delle metodologie del calcio femminile spagnolo.

Ha ottenuto il miglior piazzamento nella storia dell’Atlético de Madrid con un 4° posto e la semifinale di Copa SM La Reina con l’Atlético de Madrid.