ufficiale Pomigliano, porte girevoli in panchina: torna Sanchez per le ultime 3 gare

Porte girevoli sulla panchina del Pomigliano. Dopo le dimissioni di Nicola Romaniello arrivate nella giornata di ieri il club campano ha messo nuovamente sotto contratto quel Carlo Sanchez che si era a sua volta dimesso a metà aprile. Questa la nota del club:

"La società comunica di aver contrattualizzato come allenatore della prima squadra Carlo Sanchez.

Una decisione assunta all’indomani delle dimissioni di Nicola Romaniello, per assicurare una continuità tecnica voluta dal gruppo squadra, per ritrovare concentrazione e condizione in vista dei prossimi impegni della Poule Salvezza e della sfida con il Sassuolo; la prima di tre finali per le pantere che cercheranno i punti necessari per conseguire la permanenza in serie A".