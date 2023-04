ufficiale Pomigliano, risoluzione consensuale con Sanchez. In panchina torna Romaniello

vedi letture

Era nell'aria e ora è anche ufficiale, Romaniello torna alla guida del Pomigliano per le ultime gare della Poule Salvezza in Serie A Femminile. Esonerato nell'ottobre scorso il tecnico prende il posto di quel Sanchez che lo aveva sostituito in questi sei mesi. Questa la nota del club campano:

"La società comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro che legava il tecnico Carlo Sanchez al Pomigliano Calcio Femminile. Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto augurando i migliori successi per il suo futuro professionale. Alla guida della squadra ritorna Nicola Romaniello che ha già incontrato il gruppo squadra e tenuto il suo primo allenamento nella settimana che condurrà alla delicata e difficile trasferta di Genova".