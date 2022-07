ufficiale Roma, ecco il colpo Giacinti. L'attaccante ha firmato un triennale con le giallorosse

Valentina Giacinti è finalmente una calciatrice della Roma. L'ex attaccante e capitana del Milan, che nella passata stagione ha giocato per sei mesi con la Fiorentina, ha firmato quest'oggi il contratto che la legherà al club giallorosso per le prossime stagioni. Giacinti si trasferisce dunque a titolo definitivo nella Capitale. Questa la nota del club:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentina Giacinti. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2025.

Valentina Giacinti, con 233 presenze e 182 gol realizzati in Serie A, è stata per tre stagioni la miglior marcatrice del campionato italiano. È stata la prima calciatrice a raggiungere 50 gol con la maglia del Milan di cui è stata anche la capitana.

“Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Valentina, una calciatrice che ci ha mostrato fin da subito grande entusiasmo all’idea di indossare i nostri colori” - ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli - Valentina è un’attaccante unica in Italia ed è stata un valore aggiunto in ogni squadra nella quale ha giocato, il suo arrivo è la conferma delle nostre intenzioni: continuare a essere protagoniste in Italia e iniziare a costruire un’identità internazionale”.