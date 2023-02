ufficiale Roma Femminile, ecco Vicky Losada. Ha vinto 24 trofei con Barça, Arsenal e City

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Vicky Losada. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2023. Vicky Losada è una centrocampista di alto profilo a livello internazionale e arriva dal Manchester City. È stata il capitano del Barcellona con il quale ha vinto tutto, anche la Women’s Champions League nel 2020-21: “Sono molto contenta di essere qui, non vedo l’ora di debuttare, di conoscere i nostri tifosi e la città”, ha dichiarato la calciatrice spagnola. Vivo questo momento con molta ambizione, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere insieme”.

Nel palmares di Vicky ci sono 24 trofei vinti con Barcellona, Espanyol, Arsenal e Manchester City e con 376 presenze è tra le giocatrici con più apparizioni in blaugrana. “Siamo estremamente felici di accogliere Vicky alla Roma, l'abbiamo voluta fortemente”, ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli. “La sua esperienza, il suo carisma e la qualità del suo gioco saranno un esempio importante per le più giovani e un fattore decisivo per la crescita di tutta la squadra”. In giallorosso Losada indosserà la maglia numero 14.