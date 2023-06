ufficiale Roma Femminile, già finita l'esperienza di Losada. La spagnola saluta dopo 4 mesi

"Il mio viaggio in Italia finisce qui: grazie Roma". Inizia così il post di saluto della centrocampista giallorossa Vicky Losada che dà l'addio al nostro campionato dopo circa quattro mesi dal suo sbarco nella capitale: "Sono stati 4 mesi intensi e unici pieni di momenti indimenticabili e persone meravigliose. È un vero onore aver difeso i colori della Roma insieme a tutti i suoi tifosi in una città indubbiamente magica. C'è molto lavoro dietro negli ultimi anni che alla fine ha dato i suoi frutti. Un campionato in crescita e un club dal futuro promettente. Ora avrai un tifoso in più a Barcellona. Un arrivederci, soprattutto a voi ragazze".