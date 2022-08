ufficiale Roma Femminile, sulla trequarti arriva la giovane Kramzar. Contratto fino al '26

Zara Kramzar è una nuova giocatrice della Roma. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024.

Classe 2006, è una centrocampista offensiva o trequartista, molto tecnica, con una fisicità già importante in rapporto all’età. Destra naturale, è in grado di calciare bene con entrambi in piedi. Arriva dallo ZNH Ljubljana, con il quale ha esordito nel massimo campionato sloveno. Punto di riferimento della Slovenia U17, è stata già convocata nella nazionale maggiore.