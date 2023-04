ufficiale Roma Femminile, Wenninger si ritira. Lavorerà per la Federazione austriaca

Ancora in corsa nella Poule Scudetto la Roma Femminile, che dovrà pero presto dire addio al difensore Carina Wenninger, che attraverso i canali social del club ha annunciato il ritiro al termine della stagione.

Queste le sue parole: "Volevo inviarvi questo messaggio, per dirvi che mi ritirerò al termine della stagione. È una decisione davvero difficile per me perché sto vivendo una stagione fantastica a Roma, e sono felice di aver scelto questo club, mi sono sentita a casa dal primo momento. Ma ora voglio iniziare un nuovo capitolo della mia vita, posso tornare a casa dopo 16 anni e avere la grande possibilità di lavorare per la Federazione austriaca, nel settore femminile, per migliorare le giovani ragazze. Spero di festeggiare con voi al Tre Fontane il mio ultimo match".

🗨️ Carina Wenninger ha un messaggio per tutti i tifosi giallorossi 💛❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/WhqcyYrXY9 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 12, 2023