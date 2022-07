ufficiale Sampdoria Women, colpo in attacco. Arriva l'ex Saint-Etienne Kelly Gago

vedi letture

Colpo in attacco per la Sampdoria che ha ufficializzato l'ingaggio di Kelly Gago, ex Saint-Etienne. Questo il comunicato: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Kelly Gago (nata a Créteil, Francia, il 5 gennaio 1999)".