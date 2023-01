ufficiale Sassuolo femminile, arriva l'attaccante danese Hashemi dal Nordsjælland

Dopo la Sabatino dalla Fiorentina ieri e la Brustia dall'Inter pochi minuti fa, il Sassuolo femminile annuncia un latro innesto. Si tratta di Dajan Hashemi, classe 2000, arriva dal FC Nordsjælland. Attaccante danese, in passato ha giocato nel Linköping e nel Hammarby in Svezia. “Spero di poter aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi - racconta la calciatrice ai canali ufficiali del club neroverde -. Mi descriverei come una giocatrice tecnica, con un buon senso del gioco. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”