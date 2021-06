ufficiale Torrecilla, dopo aver sconfitto il tumore arriva il rinnovo con l'Atletico Madrid

vedi letture

Per Virginia Torrecilla, centrocampista dell’Atletico Madrid, l’ultimo anno è stato probabilmente il peggiore della sua vita. Un tumore al cervello infatti l’ha costretta a restare lontano dai campi di calcio mettendo a rischio anche la sua carriera prima che l’operazione e la chemioterapia le consentissero di superare l’ostacolo e tornare ad allenarsi per riprendere la propria carriera nel marzo scorso. Un percorso difficile durante il quale il club ha sempre fatto sentire la propria vicinanza alla classe ‘94 che nella giornata di oggi può festeggiare anche il rinnovo di contratto. L’Atletico Madrid infatti ha annunciato il prolungamento per una stagione del rapporto con Torrecilla.

“Per me è un privilegio continuare qui e ne sono molto felice. L’Atletico Madrid è la mia casa, mi sento bene qui e voglio ringraziare tutti per il supporto che mi avete dato, spero di poter chiudere la mia carriera con questa maglia – ha commentato Torrecilla dopo il rinnovo - Ho tanta voglia di tornare in campo, condividere uno spogliatoio con le mie compagne di squadra e indossare di nuovo questi colori”.