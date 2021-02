UWCL, il City non è solo Bronze-White. Anche 3 campionesse del Mondo contro la Fiorentina

Come pescava, pescava male. La Fiorentina Femminile negli ottavi di finale di Women's Champions League poteva trovare quattro big: il Lione campione in carica, il Paris Saint-Germain, il Chelsea e il Manchester City. La mano di Nadine Kessler ha pescato queste ultime con l'andata che si giocherà in Inghilterra e il ritorno in Italia, probabilmente al Franchi.

Una big dotata di grande tecnica e fisicità come gran parte delle squadre inglesi (vedi l'Arsenal che lo scorso anno ebbe vita facile con le viola), che può contare non solo su due stelle europee come il terzino Lucy Bronze e il centravanti Ellen White, top scorer di tutti i tempo in Women's Super League con 55 reti in 113 presenze, ma anche tre campionesse del mondo come le statunitensi Abby Dahlkemper, Sam Mewis e soprattutto Rose Lavelle.

Una corazzata che al momento in WSL è seconda solo al Chelsea che ha cinque punti di vantaggio, ma anche una gara in più delle Citizens che quindi possono ancora sperare nel titolo vista anche la striscia positiva in campionato che dura dall'11 ottobre scorso quando la squadra di Taylor perse lo scontro diretto con le Blues.

La stella: Senza dubbio Lucy Bronze, tornata al City dopo l'esperienza vincente con la maglia del Lione (3 campionati, due Coppe di Francia, una Supercoppa francese e soprattutto 3 Women's Champions League) per riprendere da dove aveva lasciato e spingere il City verso l'Olimpo europeo. Un terzino di grande gamba ed efficacia che nell'ultimo anno ha vinto il The Best FIFA Women's Player ed è stata nominata nel miglior undici femminile del decennio oltre che in quello della UEFA per l'ultima stagione.

La squadra: (4-3-3) Roebuck; Bronze, Houghton, Dahlkemper, Greenwood; Stanway, Walsh (Mewis), Weir; Lavelle (Kelly), White, Hemp