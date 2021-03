UWCL, la Fiorentina affonda al Franchi e saluta l’Europa: finisce 5-0 per il Manchester City

Come all’andata il Manchester City si dimostra troppo forte per una Fiorentina che resta in gara una ventina di minuti prima di affondare al Franchi e salutare la Women’s Champions League. Le Citizens passano infatti subito in vantaggio dopo otto minuti con la solita Ellen White al termine di una bella azione manovrata. La Fiorentina prova a reagire e con la scozzese Lana Clelland va vicina al gol in due occasioni, ma in mezzo arriva il raddoppio delle ospiti con un rigore piuttosto generoso (tocco di mano di Zanoli con il braccio molto vicino al corpo) trasformato da Weir. Il tris arriva poco dopo la mezz’ora ancora con White che sfrutta al meglio un cross basso di Hemp per girare la palla alle spalle di una Schroffenegger chiamata spesso in causa in questa gara. Nel finale di primo tempo la Fiorentina sfiora ancora il gol della bandiera con la giovane Baldi che di punta spedisce di poco a lato il cross basso di Thogersen. Nella ripresa nelle fila del City entra Mewis e dimostra subito perché è una colonna della nazionale a stelle e strisce: al 59° azione solitaria della centrocampista che semina le avversarie per poi battere in diagonale mandando la palla prima sotto le gambe di Cordia e poi alle spalle di Schroffenegger; al 78° assist di Kelly per l’accorrente Mewis che sorprende Cordia alle spalle e batte da due passi il portiere viola per la quinta volta.

* in neretto le qualificate ai quarti