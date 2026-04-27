Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio

Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcioTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Enzo Bucchioni
Oggi alle 00:00Editoriale
Enzo Bucchioni

Fra pochi giorni saranno vent’anni, era il primo maggio del 2006 quando sulla Gazzetta dello Sport uscì la prima notizia di un’inchiesta che avrebbe squarciato il pallone. 
Oggi, vent’anni dopo, con il capo degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, si rischia un’altra Calciopoli.
La domanda adesso è una e una sola: quali elementi d’accusa ha in mano Maurizio Ascione, il pubblico ministero della Procura di Milano che ha aperto questa nuova, clamorosa inchiesta?
Secondo indiscrezioni si parla di intercettazioni telefoniche o molto più verosimilmente ambientali che sarebbero state raccolte nello stadio di San Siro. Forse, presumibilmente, colloqui fra lo stesso Rocchi e qualche collega arbitro oppure dirigenti calcistici, perchè altrimenti si fa fatica a capire come si possa arrivare a formulare le pesantissime accuse di frode sportiva in concorso con altre persone non indicate. Sappiamo infatti dalle contestazioni della Procura che il designatore Rocchi si sarebbe prestato alle volontà dell’Inter di non avere come arbitro lo sgradito Doveri nella finale di coppa Italia del 2025, ma anche nella gara di campionato con il Bologna. Rocchi che si è autosospeso dalla carica, si proclama innocente, respinge tutte le accuse e andando a vedere le partite in questione, sul campo i nerazzurri non hanno certamente tratto alcun tipo di vantaggio. In finale di coppa Italia non ci sono neppure arrivati, con il Bologna in campionato hanno perso e si sono lamentati dell’arbitraggio. Proprio per questo si pensa a possibili intercettazioni che supporterebbero le decisioni prese dal magistrato e sarebbero l’impalcatura dell’inchiesta. In attesa di conferme ricordiamo infatti che per contestare il reato di frode sportiva basta l’intenzione, non è necessario ottenere dall’azione un qualsiasi profitto.
Molto probabilmente Rocchi sarà interrogato giovedì prossimo, ma non è ancora chiaro se risponderà alle domande o se il suo avvocato Antonio Davirro del Foro di Firenze, lo consiglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere in attesa di avere più carte in mano per capire più dettagliatamente i particolari dell’inchiesta. 
Anche l’Inter, che per il momento non ha ricevuto alcuna comunicazione e nessun dirigente risulta indagato, ha risposto duramente a tutte le ipotesi di un suo coinvolgimento. 
Nonostante il momento delicatissimo il presidente Marotta ha voluto metterci la faccia e davanti alle telecamere ha ribadito che “L’Inter è completamente estranea ai fatti, abbiamo sempre agito con la massima correttezza”. Ha pure aggiunto che “Non abbiamo arbitri sgraditi o arbitri graditi”.
In attesa di capire e con la ovvia presunzione di innocenza dovuta anche agli indagati, per Rocchi c’è pure una terza contestazione. Questa è più chiara, comprensibile. Tutto parte da un esposto di Domenico Rocca un ex guardalinee “licenziato”, secondo il quale il designatore sarebbe intervenuto senza averne titolo per sollecitare l’intervento del Var e dell’Avar durante Udinese-Parma dell’anno scorso e invitare l’arbitro Maresca a concedere un rigore all’Udinese che non aveva valutato. Questo esposto dell’ex guardalinee che si ritiene penalizzato dal sistema, contiene anche altre segnalazioni sulla gestione opaca (a suo dire) del mondo arbitrale. Rocca lo ha inviato anche alla giustizia sportiva, ma l’anno scorso il giudice Chinè lo aveva archiviato senza aprire alcuna inchiesta, non individuando irregolarità nel comportamento di Rocchi e della sua squadra arbitrale.


La giustizia ordinaria è di tutt’altro avviso e probabilmente a seguito di questo esposto ha deciso di vederci più chiaro allargando il suo lavoro e attenzionando diversi personaggi del mondo arbitrale, fino a ravvisare l’ipotesi di una frode sportiva.
L’esposto di Rocca è l’apice di una guerra fra fazioni contrapposte che si battono senza esclusione di colpi all’interno dell’Aia, associazione italiana arbitri. Contrapposizione netta fra il presidente arbitrale Zappi e appunto il designatore Rocchi raccontata da anni senza che la Federcalcio abbia mai mosso foglia. Zappi, fra l’altro, è già stato condannato dalla giustizia sportiva a tredici mesi di squalifica e se domani la sentenza sarà confermata in ultimo grado, decadrà dalla carica.
E adesso? 
Il presidente della Lega calcio Simonelli ci ha tenuto a ribadire la regolarità dei campionati, ma è evidente che questa vicenda abbia scioccato tutto il mondo del calcio con il timore di uno scandalo simile a quello di vent’anni fa. Non a caso è intervenuto immediatamente il ministro dello sport Abodi che da tempo avrebbe voluto riformare la giustizia sportiva, ma ha trovato grandi ostacoli.
Questo ennesima vicenda, in attesa di capire come andrà a finire, rende ancora più irrespirabile l’aria all’interno della Federcalcio dopo le dimissioni di Gravina per il flop mondiale e le successive polemiche. 
Ora la strada del commissariamento sembra segnata. Se prima mancavano gli estremi tecnici, adesso con l’Aia decapitata e quindi non più in grado di garantire un normale funzionamento, a maggior ragione con una inchiesta della magistratura ordinaria che mette in discussione la trasparenza del sistema, il presidente del Coni Buonfiglio dovrebbe avere in mano elementi sufficienti per procedere al commissariamento. 
A molti il commissario sembra l’unica soluzione per azzerare tutte le componenti e un intero sistema ormai inaffidabile e ingestibile. Un centro di potere.
Servono interventi radicali, azzeramenti nelle stanze del palazzo, riforme per ripartire su basi diverse. 
Non c’è feeling, non c’è mai stato, fra il ministro Abodi e Malagò e lo sappiamo, ma l’ex presidente del Coni è una grande figura spendibile per il ruolo. Forse l’unica di quel livello in questo momento. La sua storia e il suo carisma, la sua capacità relazionale e il suo decisionismo, potrebbero davvero essere l’ideale per rimettere basi nuove nel calcio come ha fatto per il Coni.
Certamente il tempo è scaduto, la credibilità finita.
 

Articoli correlati
Bucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli" Bucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli"
Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski... Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Altre notizie Editoriale
Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà... Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro:... Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi... Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa... La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire... Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non... Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che... 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski... Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0
Immagine top news n.1 Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
Immagine top news n.2 Scudetto all'Inter il prossimo weekend prima ancora di giocare? Tutte le combinazioni
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Caos arbitri? Io parlo di calcio, sono pagato per questo"
Immagine top news n.4 L'Inter pareggia ma adesso è a una vittoria dallo scudetto. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.5 Torino-Inter 2-2, le pagelle: Simeone e Vlasic la faccia della rimonta. Chivu non avverte il pericolo
Immagine top news n.6 Cuore granata per la doppia rimonta del Torino. 2-2 il finale contro l'Inter
Immagine top news n.7 Bufera arbitri, parla il legale di Rocchi: "Imputazioni non chiare, non sono indicate le altre persone"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.2 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Rossi: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in anticipo"
Immagine news Serie A n.2 Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per coronare il sogno"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Conceicao: "Non siamo contenti del pareggio, abbiamo fatto più del Milan"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe"
Immagine news Serie A n.5 Volata Champions, Como e Roma in pressing sulla Juventus: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti sulla corsa-Champions: "Se non si deciderà all'ultimo turno, ci si va vicino"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta
Immagine news Serie B n.2 Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Immagine news Serie B n.3 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Rammarico per i playoff, resta una stagione da sette e mezzo"
Immagine news Serie C n.2 Pres. Pontedera dopo la retrocessione: "È una vergogna, ma ripartiremo con un progetto serio”
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, il ds Cutolo punta Iaccarino del Napoli
Immagine news Serie C n.4 Juventus NG, Chiellini: "Il quinto posto è solo l'inizio, il progetto funziona"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Iori: "Il problema siamo noi stessi, ora serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.6 Pres. Samb: "Boscaglia un professionista. Se resta? Intanto vediamo se resto io..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?