Inter, in partenza uno tra Lautaro e Hakimi. Tutti gli scenari sul futuro di Donnarumma. Milan, Tomori e Tonali verranno riscattati, Giroud pista calda

In poco più di 24 ore l’Inter è riuscita a risolvere la questione allenatore sostituendo Antonio Conte con Simone Inzaghi. Una mossa molto importante per pianificare subito un futuro nel quale però ci sarà comunque una cessione di almeno un big. La sensazione è che alla fine possa partire Lautaro Martinez. Il club nerazzurro lo ha acquistato nell’estate del 2018 per 25 milioni di euro. Oggi l’attaccante argentino vale molto di più e un addio comporterebbe anche una plusvalenza. Tenendo presente che nel suo contratto è stata inserita anche una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Al momento non è arrivata alcuna offerta concreta, anche se l’Atletico Madrid sembra molto interessato. L’altra ipotesi porta ad Hakimi, che è arrivato all’Inter la scorsa estate per una cifra di 40 milioni di euro. Anche qui il discorso è tutto in divenire. Intanto il futuro di Donnarumma è ancora un rebus. Tutto può succedere, l’estate è lunga ma una volta finito l’Europeo Gigio avrà una nuova squadra. A oggi la soluzione più probabile è l’estero. Il Barcellona si sta muovendo, è davanti a tutti e potrebbe fare l’operazione a prescindere dal futuro di Ter Stegen. Più complicata la situazione relativa ad altri club come il Psg o lo United che dovrebbero a quel punto vendere rispettivamente Navas o De Gea. In Italia rimane la Juventus. Il club bianconero però prima dovrà cedere Szczęsny. Il portiere polacco ha mercato soprattutto in Premier League. Se dovesse arrivare un’offerta allettante la Juventus potrebbe venderlo e puntare poi su Donnarumma. Al momento però è tutto fermo. Intanto il Milan ha iniziato a muovere concretamente i propri passi per la prossima stagione. Tomori verrà sicuramente riscattato. L’obiettivo ora è cercare di abbassare un po’ la cifra di 28 milioni di euro fissata a gennaio con il Chelsea. E anche su Tonali nessun dubbio. Per l’attacco è sempre più calda la pista che porta a Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il Milan vuole tenere anche Brahim Diaz e sta parlando con il Real Madrid per prolungare di una stagione il prestito. Anche la

Roma sta scaldando i motori. Mourinho punta ad avere subito un rinforzo a centrocampo e l’obiettivo è Granit Xhaka. La richiesta dell’Arsenal è di 25 milioni di euro. La Fiorentina dopo aver scelto Gattuso è pronta a cominciare il suo mercato in vista di quella che sarà la stagione del rilancio. Tante le partenze ma anche gli acquisti. La squadra verrà rafforzata in tutti i settori. Di sicuro arriveranno un esterno basso a destra (che potrebbe essere Hysaj) due difensori centrali viste le probabili cessioni di Pezzella e Milenkovic, un regista, un forte esterno d’attacco e un vice Vlahovic.