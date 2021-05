Juventus, senza Champions addio a Pirlo e Ronaldo? Torna l’ipotesi Allegri. Vlahovic: tutti gli scenari. De Laurentiis pronto a fare un ultimo tentativo per tenere Gattuso

vedi letture

La Champions per la Juventus è un bivio fondamentale per il futuro. Se questo traguardo non dovesse essere raggiunto in queste ultime 5 partite allora tanti scenari potrebbero cambiare. Ed è evidente che la posizione di Pirlo sarebbe in forte discussione. E’ chiaro che la Juventus sta attraversando una fase di ricostruzione ma senza il quarto posto tante certezze comincerebbero a vacillare. Su tutte quella relativa all’allenatore, che ha dimostrato di essere in difficoltà e di non aver dato un’identità precisa alla squadra. La Juventus oggi infatti si regge sulle accelerazioni di Cuadrado e Chiesa. E se davvero ci dovesse essere una rivoluzione, il nome di Allegri tornerebbe prepotentemente di moda. Poi c’è Ronaldo. Il portoghese era arrivato con molte speranze e con l’obiettivo di trascinare il club bianconero sul tetto d’Europa. La realtà è che pur vincendo due scudetti la Juventus non è mai riuscita ad avvicinarsi a questo traguardo, uscendo una volta ai quarti con l’Ajax e poi con Lione e Porto agli ottavi. Cr7 ha sempre ribadito la sua volontà di proseguire ma se i bianconeri non dovessero chiudere la stagione in zona Champions potrebbe rivalutare il suo pensiero e prendere un’altra decisione. In questo caso difficile capire dove potrebbe andare, anche se la suggestione Manchester United non sarebbe da sottovalutare. E veniamo a Dusan Vlahovic, ormai sempre più uomo mercato. La Fiorentina lo vorrebbe trattenere ma al momento sul fronte rinnovo è tutto fermo. I viola per convincerlo possono puntare su un progetto tecnico di livello e con un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni di euro. La sua valutazione è già salita a 60 milioni. I rischi sono tanti per la Fiorentina, che se non dovesse arrivare il prolungamento di contratto sarebbe costretta a prendere in considerazione l’ipotesi di una cessione. Per lui si stanno muovendo in tanti. In Italia la Roma (soprattutto) e il Milan. All’estero in primis il Borussia Dortmund ma anche Liverpool e Manchester United sono interessate. Per quanto riguarda la situazione allenatori, uno dei più contesi è sicuramente De Zerbi. Lo Shakhtar è pronto a fargli un’offerta molto importante. Su di lui c’è anche la Fiorentina. Il Sassuolo proverà ad allungare il matrimonio ma molto dipenderà anche dalla volontà dell’allenatore. Il club neroverde nel frattempo si sta guardando intorno e sta valutando le alternative. Una di queste è Vincenzo Italiano, che ha avuto un ottimo impatto nella sua prima stagione in serie A con lo Spezia. Su Gattuso invece il discorso rimane sempre lo stesso. La decisione sembra presa, anche se la sensazione è che il presidente De Laurentiis possa fare in extremis un tentativo per vedere se ci sono i margini per continuare ancora insieme.