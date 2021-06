Milan, i nomi per il dopo Calhanoglou. Per l’attacco attenzione anche a Jovic. Juventus, Dragusin la chiave per arrivare a Locatelli. La Roma su Rui Patricio

Il Milan dopo l’addio di Çalhanoğlu è a caccia del suo possibile sostituto. Maldini e Massara hanno una lista di nomi su cui stanno lavorando. Alcuni di questi potrebbero anche essere esuberi di qualche club importante. In casa Chelsea un giocatore monitorato è sicuramente Ziyech. Altro profilo da seguire è quello di Rafinha del Paris Saint Germain. Il giro d’orizzonte non si ferma qui nel senso che il Milan sta valutando tutte le opzioni possibili e tra queste ci sono anche Ceballos, (nelle ultime due stagioni all’Arsenal) e Sabitzer del Lipsia. Per la punta centrale la scelta rimane Giroud ma a questo punto tutto dipende dal Chlelsea, che deve liberare il francese senza chiedere un indennizzo. La posizione dei rossoneri è sempre stata chiara. Il Milan in attesa di capire l’evoluzione della situazione sta prendendo in considerazione anche altre ipotesi. Un nome che ritorna è quello di Jovic, di proprietà del Real Madrid. La Juventus invece è pronta a partire all’attacco per cercare di piazzare il primo grande colpo di mercato. L’obiettivo principale è Locatelli. Le parti stanno andando avanti nella trattativa che è cominciata da tempo. Ora però l’operazione è entrata nel vivo. La valutazione è sui 40 milioni di euro. Il club bianconero sta studiando la strategia giusta per accontentare il Sassuolo e nell’affare dovrebbe entrare Dragusin. L’obiettivo è trovare un accordo che potrebbe prevedere un prestito biennale con obbligo di riscatto. Un mondo insomma per alleggerire il bilancio. Intanto per la difesa il club bianconero si sta muovendo su Milenkovic, che lascerà sicuramente la Fiorentina. Su di lui però c’è una bella concorrenza, soprattutto in Premier League dove nelle ultime ore si è aggiunto anche il West Ham. È chiaro che nel caso dovrebbe partire Demiral, per il quale la Juventus punta ad ottenere non meno di 35-40 milioni e che piace molto anche alla Roma. A proposito dei giallorossi continua la ricerca a un portiere. Il preferito resta sicuramente Rui Patricio ma prima di affondare il colpo serve la cessione di Pau Lopez. Il numero uno spagnolo piace al

Marsiglia, che però giudica la valutazione dei giallorossi molto alta. Non si registrano novità invece sul fronte Belotti. Infine il Napoli. La trattativa per il rinnovo di insigne entrerà nel vivo dopo la fine dell’Europeo. Per il momento nessuna novità per Fabian Ruiz e Koulibaly. Al club non sono arrivate offerte ufficiali. Per la fascia sinistra il Napoli continua a valutare opzioni, tra queste Emerson Palmieri e Tsimikas su tutte, ma la sensazione è che alla fine possa anche spuntare un nome a sorpresa.