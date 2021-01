Milan, stretta finale per Simakan. Juventus, dopo Rovella ecco Reynolds. Inter, per l’attacco c’è anche Gervinho. Il Napoli guarda al futuro: Zaccagni per giugno

vedi letture

Il Milan continua a spingere forte su Simakan. I rossoneri stanno lavorando per chiudere l’operazione con lo Strasburgo. Anche perché i pericoli non mancano. Il Lipsia infatti ha pareggiato l’offerta dei rossoneri di 15 più 3 di bonus. Il club francese continua a chiedere 18 più 2 ma Maldini e Massara confidano di poter trovare l’intesa a qualcosa meno, considerata anche la volontà del giocatore che ha già un accordo con il Milan. Sono ore importanti insomma, in caso di complicazioni resta sempre Kabak come alternativa. Di certo c’è che presto Pioli potrà avere a disposizione un’arma in più per la difesa. Il club rossonero però non ha intenzione di fermarsi qua. L’obiettivo è prendere un centrocampista. La prossima settimana intanto ci sarà un nuovo incontro con l’agente di

Calhanoglu per parlare del rinnovo. La Juventus, dopo Rovella, sta cercando di chiudere per Reynolds, terzino americano del 2001, che verrebbe tesserato dal Benevento fino a giugno. L’Inter intanto è al lavoro per cercare una soluzione per Eriksen. Al momento non ci sono stati passi in avanti con il Psg e offerte concrete non ne sono arrivate. In attesa di novità Marotta e Ausilio si muovono sul fronte attaccante. Il Benevento sta spingendo forte per avere Pinamonti. E questa ad oggi è una pista da monitorare con grande attenzione. Tante le ipotesi per sostituirlo ma ancora nessuna certezza. La pista Gomez è complicata, il possibile ritorno di Eder al momento non sta prendendo quota. L’Udinese non ha intenzione di privarsi di Lasagna, tanto più ora dopo l’infortunio di Pussetto. Giroud ha fatto sapere di voler rimanere al Chelsea almeno fino a giugno. E quindi ecco che torna di moda il nome di Gervinho, che il Parma potrebbe cedere. Resta da capire come si potrebbe impostare la trattativa. Il Napoli sta guardando molto al futuro. Il club azzurro segue con attenzione Mattia Zaccagni, che sta facendo un grande campionato con il Verona. Un’operazione ovviamente nel caso per la prossima estate. I contatti sono ben avviati e un accordo potrebbe essere trovato nei prossimi giorni. La valutazione è di 15 milioni di euro. Sul fronte Llorente invece il Napoli ha già stabilito da tempo che non ci saranno novità fino alla Supercoppa con la Juventus. Dopodiché verranno valutate le offerte. Su Malcuit c’è una richiesta della Fiorentina (che segue anche Conti), con il Marsiglia pronto a prendere Lirola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.