Pio e Kean per battere la Bosnia. Servirà il miglior Donnarumma. Italiano alternativa a Conte. Che succede tra Ranieri e Gasp? Spalletti prova a convincere Vlahovic a restare. Paratici e Sarri parlatevi

Voglia di Mondiale. Voglia di battere la Bosnia. Anzi, più che di voglia parlerei di necessità. Se dovessimo restare per la terza volta a casa ci sarebbe una rivoluzione totale ai vertici del calcio italiano. Inevitabile. Ma voglio essere ottimisti. Sperando che la qualificazione convinca il presidente Gravina e i grandi club di Serie A che non è più possibile rinviare un nuovo progetto calcistico. Siamo ogni anno più fragili. Non si può andare avanti così.

Battere la Bosnia non sarà una passeggiata di salute. Niente a che vedere con i generosi ma modesti calciatori dell’Irlanda del Nord. Gattuso che sta cercando di imparare il ruolo del commissario tecnico ha bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo. L’idea giusta potrebbe essere quella di promuovere il talento Pio Esposito accanto a Kean. Il Retegui attuali è annacquato dal calcio arabo. Che ti fa ricco ma non ti allena alle tensioni giuste. Credo che in Bosnia servirà anche il miglior Donnarumma. L’unico vero fuoriclasse di questa Italia. Serviranno le sue parate e il suo piglio da leader. Si può essere riferimenti preziosi per i compagni anche stanno tra i pali.

Nazionale e mercato. Con la corsa scudetto ancora aperta tante ipotesi restano sotto traccia.

Sono curioso di capire come finirà la storia tra Gasp e la Roma. Il rischio di arrivare a chiudere il rapporto a fine stagione c’é. Ho letto di qualche piccola crepa tra Ranieri e Gasp. Di sicuro se lo molla Sir Claudio l’attuale tecnico giallorosso avrebbe poche possibilità di restare alla guida del club giallorosso.

C’é da capire anche come andrà a finire l’atteso faccia a faccia tra Antonio Conte e il presidente De Laurentiis. La sensazione è che ci siano le condizioni per andare avanti. Se, invece, si arrivasse a un divorzio credo che l’alternativa a Antonio sarebbe Italiano. De Laurentiis ha sempre avuto un debole per questo allenatore. Fino a quando era protagonista sulla panchina della Fiorentina. Tra l’altro Il Bologna di Italiano è ancora in corsa in Europa League e il Napoli ha bisogno di un tecnico con vocazione Europea.

Siamo invece vicini al rinnovo del contratto di Spalletti alla Juve. Il tecnico di Certaldo sta lavorando ai fianchi Dusan Vlahovic. Tra i due c’è grande feeling. Dusan ha il contratto in scadenza e ha tante figure che pretendono di intervenire sulle modalità del nuovo contratto. Ma se Vlahovic alzasse per una volta la voce pretendendo di essere ascoltato allora la Juve di Spalletti potrebbe diventare un’opzione fortissima per il bomber.

Chiudiamo con la Fiorentina. Vanoli sta facendo un buon lavoro ma la percentuale di restare in viola non va oltre il 20-25%. Su chi punterà paratici? Anni fa il direttore della Fiorentina si impose per portare Sarri alla Juve. Una battaglia che vinse lottando con il coltello tra i denti. I rapporti tra i due però si incrinarono a causa di Cristiano Ronaldo. E’ possibile chiedere a Paratici e Sarri di andare a cena insieme? Di parlarsi a cuore aperto? Sarri sarebbe il tecnico perfetto per aprire insieme a Paratici un grande ciclo viola.