Juve, la zona Champions è più vicina. Goretzka, Zirkzee, la conferma di Modric e un difensore per un Milan da scudetto. Via Leao. Tre big nella lista dei partenti viola. La mia esperienza con Rocchi

Il pari tra Como e Napoli avvicina la Juve alla zona Champions. La sensazione è che la squadra di Fabregas abbia ancora poca benzina nel motore. E’ normale. Paz e compagni sono andati a cento all’ora per mesi e mesi. Tra l’altro la qualificazione all’Europa League sarebbe perfetta per sviluppare un giusto percorso di crescita. Aspetto con curiosità di vedere il prossimo mercato del Como ora che i lariani entreranno nell’area del fair play finanziario Uefa. Oggi la Juve dovrebbe passeggiare su quel che resta del Verona. Spalletti poi aspetterà con curiosità la sfida di lunedi tra Roma e Fiorentina. Avrà un motivo in più per tifare per i viola. La Roma per i bianconeri è l’unico ostacolo sulla strada della Champions.

E’ arrivato il momento per il Milan di pensare a un salto di qualità. In attesa di capire se Allegri sarà corteggiato da Malagò, pronto a offrirgli la panchina della Nazionale, la società rossonera sta disegnando il prossimo mercato estivo. Gli obiettivi sono chiari, almeno nei ruoli. Serve un rinforzo vero per reparto, oltre alla conferma dell’intramontabile Modric. Per quanto riguarda l’attacco un’idea forte porta a Zirkzee. Non è proprio un bomber vero. Ma Zirkzee garantisce gol e assist. A centrocampo piace Goretzka che è in scadenza di contratto. Esperienza e qualità. Stiamo parlando di gente da scudetto. Naturalmente servirà anche un difensore di statura internazionale.

In uscita, invece Leao. Il portoghese ha chiuso il suo percorso in maglia rossonera. Resta da capure quanto riuscirà ad incassare il Milan dalla sua cessione.

La Fiorentina aspetta la salvezza aritmetica prima di dare il via a una rivoluzione profonda. Nella lista dei partenti ci sono tre pezzi importanti e cioè Kean, Gudmundsson e Pongracic. Il nuovo responsabile dell’area sportiva Paratici spera di incassare 80-90 milioni. Soldi fondamentali per ridisegnare la squadra viola. Che punterà nella prossima stagione a un posto in Europa.

Vorrei chiudere con una riflessione sul caso Rocchi. Ho avuto l’onore di collaborare un anno con il mondo arbitrale per l’area di comunicazione. Era il tempo di Trentalange presidente e di Baglioni come suo prezioso vice. A quei tempi l’Aia era forte e rispettata. E ho avuto il piacere di lavorare al fianco di Gianluca Rocchi. Non ci sono stato insieme 24 ore al giorno. Ma l’ho accompagnato spesso. E non ho sentito mai, dico mai, discorsi “pericolosi”. Ho apprezzato il suo tentativo di creare nuovi percorsi di crescita per i giovani arbitri di talento (c’è una crisi di qualità sempre più preoccupante) e di traghettare verso una comunicazione migliore la classe arbitrale. Come ha spiegato il mio amico Condò giustifico il suo errore per essere intervenuto fuori dalle regole per correggere alcuni errori al Var. Ma non riesco proprio a immaginare Rocchi come una figura capace di vendersi a un club o a qualche club. Aspetto di leggere le possibili accuse. Per il momento mi sembrano solo teorie prive di prove concrete.