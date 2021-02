Zaniolo-Roma avanti insieme. Inter, Barella è incedibile e si pensa già al rinnovo. Il Milan al lavoro per Ikoné e Thauvin. La Fiorentina pronta a blindare Castrovilli

vedi letture

Zaniolo è vicino al rientro in campo e questa è una bella notizia sia per la Roma che per il calcio italiano. Può iniziare a sorridere anche Roberto Mancini che lo considera un elemento molto importante per la Nazionale in vista dell’Europeo, che comincerà a giugno. Nicolò è diventato da tempo un giocatore fondamentale per la Roma. Chissà infatti cosa avrebbe potuto fare senza i due infortuni alle ginocchia che lo hanno tenuto fuori troppo tempo. La Roma lo vuole blindare e c’è già stato un incontro tra il suo agente e Tiago Pinto per parlare del rinnovo. Il suo contratto scade nel giugno 2024 e l’intenzione della Roma è quella di allungarlo di altri due anni. Come abbiamo detto più volte questo è un momento delicato per l’Inter. Gli sviluppi delle vicende societarie non consentono margini di manovra al club nerazzurro. L’Inter però resta operativa sui rinnovi. Per Lautaro l’accordo per il prolungamento è già stato trovato durante il mercato di gennaio. Il lavoro va avanti anche su altri fronti. Barella è ormai un punto di riferimento imprescindibile per la squadra di Conte. Un leader vero nonostante la sua giovane età. E la politica della società è chiara: il centrocampista è incedibile e non verranno prese in considerazione offerte. Anche in virtù di questo è possibile che presto si possa iniziare a parlare anche di un rinnovo con adeguamento di ingaggio. Anche il Milan è in movimento. I rossoneri tengono sotto controllo varie situazioni. I riflettori sono puntati sugli esterni offensivi. Piace sempre molto Thauvin, che non ha ancora trovato un accordo con il Marsiglia e a fine stagione si svincolerà. Questa può diventare davvero una grande occasione. Nel mirino di Maldini e Massara c’è però anche un altro giocatore seguito da tempo: si tratta di Ikoné del Lille, classe ‘98 che tra l’altro ha soli due anni ancora con la società francese. Il Milan sta sondando il terreno anche se la valutazione al momento è molto alta. Infine la Fiorentina. La società viola punta molto su Gaetano Castrovilli e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Sarà infatti uno dei punti di forza del futuro, nonostante per lui gli apprezzamenti non manchino. Già da tempo si lavora ad un possibile rinnovo che porterebbe l’attuale contratto ad una scadenza almeno fino al 2025 con stipendio da giocatore di primissima fascia. Una trattativa che entrerà di nuovo nel vivo quando la Fiorentina sarà in una posizione di classifica più tranquilla.