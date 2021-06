-2 a Euro 2020: alla scoperta dell'Ungheria, nel girone di ferro con poche possibilità

vedi letture

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale

Sarà difficile chiedere molto all'Ungheria, perché è finita nel girone praticamente impossibile composto da Germania, Francia e Portogallo. Sembra la classica vittima sacrificale, bisognerà capire e poi sarà così o qualcosa cambierà nelle gerarchie, sebbene sembra ci siano davvero poche possibilità di passare il turno. Probabile quindi che sia una formazione difesa e contropiede, sperando in Adam Szalai in avanti, visto che la stella assoluta, Dominik Szoboszlai, è infortunato e non può presenziare al torneo. Francamente impossibile pronosticare una qualificazione facile, sarebbe una sorpresa anche solo arrivare a una vittoria visti gli avversari.

I convocati

Portieri: Bogdan (Ferencvaros), Dibusz (Ferencvaro), Gulacsi (Lipsia)

Difensori: Botka (Ferencvaros), Fiola (Fehervar), Kecskes (Lugano), Lang (Omonia), Lovrencsics (Ferencvaros), At. Szalai (Fenerbahce), Bolla (Fehervar), Orban (Lipsia).

Centrocampisti: Cseri (Mezokovesd), Gazdag (Philadelphia Union), Holender (Partizan), Kleinheisler (Osijek), Nagy (Bristol), Nego (Fehervar), Schafer (Dunajska Streda), Siger (Ferencvaros).

Attaccanti: Hahn (Paks), Nikolic (Fehervar), Sallai (Friburgo), Schon (Dallas), Ad. Szalai (Mainz), K. Varga (Kasimpasa), R. Varga (MTK Budapest).

Il CT - Marco Rossi - È da tre anni alla guida della Nazionale, dopo parecchi anni all'Honved, la magica squadra di Puskas con cui ha vinto anche un campionato nel 2016-17, venendo poi premiato come miglior tecnico del campionato. Giramondo da allenatore - è stato anche in Slovacchia - come da calciatore, visto che ha militato nel Club America (Messico) e in Germania, nell'Eintracht Francoforte.

La probabile formazione (4-4-2): Gulacsi; Fiola, Lovrencsics, Lang, Attila Szalai; Nagy, Kleinheisler, Sallai, Siger; Nikolic, Adam Szalai.

La stella - Adam Szalai

La possibile rivelazione - Laszlo Kleinheisler