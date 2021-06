-2 a Euro 2020: alla scoperta della Finlandia. La Cenerentola ha già eliminato Bosnia e Grecia

vedi letture

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via all'Europeo.

La Nazionale

La Finlandia è già contenta di esserci, per la prima volta nella propria storia. Dopo l'esilio di Tampere, perché lo stadio di Helsinki è in ristrutturazione, nel girone dell'Italia è arrivata seconda senza nemmeno troppo soffrire, nonostante la presenza della Bosnia e della Grecia, sulla carta club superiori. Davanti c'è il solito Teemu Pukki, due anni fa e per un periodo capocannoniere della Premier League, ma gioca un calcio molto nordico, con due linee a quattro a difendere la porta di Hradecky, praticamente inamovibile. È una squadra calcisticamente giovane, con tanti giocatori che militano in Major League Soccer e nei campionati minori. Ha poche possibilità di passare il girone, ma lo aveva anche di qualificarsi nel girone dell'Italia...

I convocati

Portieri: Hradecky (Bayer Leverkusen), Joronen (Brescia), Jaakkola (Bristol Rovers)

Difensori: Arajuuri (Pafos), O’Shaughnessy (HJK), Toivio (Hacken), Vaisanen (Elfsborg), Hamalainen (QPR), Lam (Zwolle), Alho (MTK), Uronen (Genk), Raitala (Minnesota United), Ivanov (Warta Poznan).

Centrocampisti: Kamara (Rangers), Taylor (Brann), Lod (Minnesota United), Schuller (Djurgarden), Soiri (Esbjerg), Sparv (Larissa), Kauko (Esbjerg), Valakari (Pafos).

Attaccanti: Jensen (Augsburg), Pukki (Norwich City), Pohjanpalo (Union Berlin), Lappalainen (Montreal), Forss (Brentford).

Il CT Markku Kanerva - In patria è considerato praticamente un eroe per avere portato la piccola Finlandia a una fase finale, seppur di un Europeo. La squadra non gioca un calcio bellissimo, ma è conservativa e riesce a mettere in difficoltà gli avversari.

La probabile formazione (4-4-2): Hradecky; Arajuuri, Vaisanen, Uronen, Raitala; Kamara, Lod, Sparv, Kauko; Pukki, Jensen.

La stella Teemu Pukki

La rivelazione Joel Pohanpalo