62 partite e 43 tiri per il primo gol con l'Inghilterra: Henderson, chi la dura la vince

Chi la dura la vince. Ne sa qualcosa Jordan Henderson, autore del 4-0 nella vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina di questa sera. Si tratta, del primo gol in nazionale per il capitano del Liverpool, alla 62^ presenza e dopo ben 43 tiri con i Tre Leoni. Battuto, evidenzia Opta, il record di Sol Campbell come giocatore ad aver aspettato di più per segnare un gol con l’Inghilterra: l’ex difensore ci era riuscito dopo 47 partite.

— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021