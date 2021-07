Aereo Londra-Nizza, poi macchina per Roma. Ecco come alcuni tifosi inglesi hanno beffato la quarantena

Controlli beffati. Non sono stati i tanto temuti tremila ma alla fine alcuni tifosi inglesi hanno raggiunto Roma dal Regno Unito, dove sta dilaniando la variante Delta, beffando e aggirando i controlli di sicurezza e provare ad assistere al match della nazionale di Southgate contro l'Ucraina. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, farne una stima risulta piuttosto complicato ma una cinquantina sono stati intercettati in 27 alberghi ma non sanzionati, in quanto devi dimostrare di aver violato la quarantena.

Come hanno fatto? - Quello che i colleghi del The Sun hanno ribattezzato "The Italian Job", come il titolo di famoso film di Felix Gary Gray, è stato molto facile. I tifosi sono partiti da Londra in aereo fino a Nizza, la Francia non impone limitazioni agli inglesi, e poi hanno affittato una macchina con targa transalpina con cui hanno raggiunto Roma dopo una breve tappa a Firenze.