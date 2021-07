Alle 21 Inghilterra-Danimarca, le due Nazionali arrivate poco fa a Wembley

Ancora un'ora e mezzo e Inghilterra e Danimarca iniziaranno la loro sfida valida per la semifinale di Euro 2020. Le due Nazionali sono arrivate poco fa a Wembley e stanno facendo in questi minuti il classico walk aroud all'interno dello stadio, in attesa delle formazioni ufficiali.