Anche l'ex juventino Lichtsteiner festeggia: "Orgoglioso della Svizzera, continuiamo a sognare"

Tra i tanti tifosi svizzeri a festeggiare per il sorprendente successo sulla Francia a Euro 2020, anche un volto noto del nostro calcio. Si tratta di Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus che via Twitter ha esultato: “Congratulazioni per questo incredibile traguardo ragazzi miei! Molto orgoglioso di voi! Continuiamo a sognare! Hopp Schwiiz”.