Ancora Kuipers per Italia e Inghilterra: aveva arbitrato l’esordio al Mondiale 2014

È notizia di oggi che l’olandese Bjorn Kuipers arbitrerà la finale di domenica tra Italia e Inghilterra. Il 48enne, internazionale dal 2007, ha arbitrato una finale di Champions, il derby Atletico-Real Madrid del 2014, e due finali di Europa League, tra Marsiglia e Atletico Madrid nel 2018 e Benfica-Chelsea del 2013. Per Kuipers, non sarà il primo Italia-Inghilterra: il fischietto olandese, infatti, aveva già diretto l’esordio al Mondiale del 2014 in Brasile, vinto dagli Azzurri di Prandelli per 2-1, grazie alle reti di Marchisio e Balotelli.