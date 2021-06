Austria, Foda: "Agli Europei servono tutti, i cambi hanno dato slancio e questo ha pagato"

Il commissario tecnico dell'Austra, Franco Foda, ha parlato a Orf, dopo il successo ottenuto contro la Macedonia del Nord. 3-1 per la squadra austriaca: "Nel complesso, sono stato molto contento della prestazione. Siamo partiti bene, abbiamo lavorato sodo sulla palla, siamo stati aggressivi e abbiamo meritato di passare in vantaggio. Avremmo potuto fare 2-0 con Kalajdzic, poi abbiamo subito un calo di concentrazione". Un successo ottenuto con i cambi come afferma il tecnico: "Agli Europei servono tutti i giocatori, i cambi hanno portato nuovo slancio e questo ha pagato. Con Arnautovic era stato chiaro che l'avremmo portato, lui ha già sengato. Gregoritsch? Si è sempre comportato bene, per questo l'abbiamo portato con noi".