Austria, Gregoritsch: "Ho avuto un paio di anni difficili, ora sono sopraffatto dalle emozioni"

L'attaccante dell'Austria, Michael Gregoritsch al sito dell'Uefa racconta così l'emozione per il gol del 3-1 che rappresenta anche il numero 700 nella fase finale del torneo: "Ho avuto un paio d'anni difficili e non era scontato che sarei stato nella rosa per gli Europei. Ho dato il massimo in ogni allenamento e grazie a Dio ho segnato. Sono completamente sopraffatto dalle emozioni in questo momento".