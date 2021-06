Belgio, Chadli ancora non al meglio. Salterà la sfida contro il Portogallo

Il Belgio dovrà fare ancor a meno del centrocampista Nacer Chadli, che ancora non ha disputato un minuto in questo Europeo. La Federcalcio ha infatti comunicato sui propri profili social che il calciatore non è partito alla volta di Siviglia, dove si giocherà l’ottavo di finale contro il Portogallo, con i compagni di squadra a causa delle condizioni fisiche non ottimali.