ufficiale KVC Westerlo, ecco il grande colpo di mercato. Preso Nacer Chadli

Nacer Chadli è il grande colpo di mercato del KVC Westerlo nell'ultimo giorno di trasferimenti in Belgio. Classe '89 con quasi 70 presenze con la maglia dei diavoli rossi, Chadli arriva dall'Istanbul Basaksehir che l'ha ceduto in prestito per una stagione.