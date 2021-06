Belgio, Courtois: "Spero che Hazard e De Bruyne recuperino per l'Italia. Oggi grande prova"

Il portiere del Belgio, Thibaut Courtois, ha parlato a Sky Sport dopo le : "Abbiamo fatto un grosso sforzo collettivo, senza mollare mai. Abbiamo lavorato tutti insieme fino all'ultimo secondo. Questa è la mentalità giusta per arrivare fino in fondo. Non so se ce la faremo ma dobbiamo andare avanti così anche contro l'Italia. spero che Hazard e De Bruyne possano recuperare".