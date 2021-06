Belgio, Lukaku: "Bravi a recuperarla nella ripresa, non è stata la nostra miglior partita"

Il centravanti del Belgio Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria in rimonta sulla Danimarca: "Per noi è stata una partita difficile, lo sapevamo. La Danimarca ha iniziato bene, facendo un grande primo tempo dopo quello che hanno vissuto. Merito a noi per averla recuperata nella ripresa anche se non è stata la nostra miglior partita"

L'ingresso di De Bruyne ha cambiato la partita?

"Con lui è migliorato il nostro possesso palla. Grazie al suo ingresso siamo riusciti a trovare più spazi".

Quanto è stato bello giocare con questo pubblico?

"Sicuramente ha fatto tanta differenza, soprattutto all'inizio, è stato molto bello".