Belgio, Martinez: "Nessun piano per CR7 o rischiamo che ci facciano male gli altri dieci"

Il ct del Belgio Roberto Martinez non pensa a misure speciali per fermare Cristiano Ronaldo nella sfida che domani metterà di fronte la sua squadra al Portogallo: “Ovviamente dovremo difenderci molto bene, ma quando crei un piano contro un giocatore rischi che siano gli altri a farti male. Cristiano Ronaldo è uno di quei giocatori che sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto per farti male, è uno dei migliori giocatori al mondo e ne siamo consapevoli, ma dobbiamo difenderci anche dagli altri dieci giocatori lusitani. Il Portogallo ha molto talento e molto ritmo, ha tanti giocatori di ottimo livello e servirà essere compatti e solidi, difendendo di squadra. Loro sono i campioni in carica e hanno vinto anche la Nations League e hanno una mentalità incredibile soprattutto nel giocare le grandi partite. - continua Martinez parlando poi del Belgio – Siamo in piena fiducia, lanciati verso grandi traguardi e non vediamo l’ora di scendere in campo e goderci questa occasione giocando al meglio”.